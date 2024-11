Aliviado após retomar o rumo das vitórias com a seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, que se tornou o técnico que mais triunfou em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, já pensa no confronto com o Brasil, na terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O comandante da Celeste elogiou a equipe comandada por Dorival Júnior, e afirmou que não vai armar uma retranca na capital baiana.