O presidente e o vice-presidente da Unimed Nordeste-RS, os médicos André Germano Leite e Lisandro Pavan, promoveram a apresentação oficial da Casa Semente, uma iniciativa que atende a mais de 500 crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo. O ato inaugural, realizado, quarta-feira, dia 5, foi prestigiado por personalidades expoentes da área da saúde e autoridades. Todos acolhidos, também, com as atenções de Roger Weingartner, diretor da Medicina Preventiva da Unimed Nordeste-RS, e Rosani Graebin, coordenadora do projeto instaurado nos domínios da Rua Ambrósio Bonalume, no bairro Cinquentenário.