Olha que bacana! O músico caxiense Rafael Witt, que coleciona elogios pelo lançamento do single Don’t Cry, tira do papel uma novidade cheia de charme para encantar seu fã-clube. Ele criou a FolkYourself, um projeto que mixa moda e música ao seu estilo de vida. Na estreia, a grife do guri conta com seis peças para compor looks originais. A ideia do artista é expandir o ecossistema em sintonia com suas composições.