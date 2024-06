O Grupo G50 do Bem, formado por destacados empresários, realizou, sábado, na hora do almoço, com a chancela do casal Clóvis e Eunice Tramontina, uma reunião gastronômica e benemerente em prol da iniciativa assistencial Fortalecendo Famílias do Projeto Mão Amiga. O encontro que movimentou os jardins e os salões do Sky Samuara Hotel, foi ao redor de um típico churrasco, prestigiado por personalidades de toda a região. Além do valor arrecadado com os ingressos, autoridades presentes doaram R$250 mil reais para a instituição dirigida pelo Frei Jaime Bettega. A banda Sempre Vira Samba, liderada pelo músico Gessé, ocupou o palco e embalou o grupo de adesão.