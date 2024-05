Comovido e incrédulo como todos os gaúchos com tanta aflição e todo tipo de finitude nesta fratura que acomete vidas em nosso amado Estado, preciso reverenciar cada gesto de voluntariado, da oração-a-ação efetivamente realizada. Em nome de todos, aponto o acolhimento de personalidades que não pestanejaram em arregaçar as mangas, como os exemplos do médico e presidente da Unimed Nordeste-RS, André Germano Leite e seu time, que literalmente pilotam ações providenciais para fazer chegar medicamentos aos mais diversos recantos atingidos. Ao Paulinho Silva e ao empresário Leonardo Gollin, da Code, que lideram a distribuição de colchões. A cozinheira Viviane Canziani, que trocou seus e-books culinários para reverter verbas a campanha de auxílio as vítimas das enchentes. A Isabel Fagundes, do Mercado do Queijo, que dispõe do endereço para recolher doações. Aos médicos Rubeni e Claudiana Brondani, que produziram grande volume de pães na Sweez para distribuir. A médica Giorgia Torresini que disponibiliza horários em sua agenda para atender gratuitamente quem precisa de ajuda. Aos heróis que sucumbiram. Aos sobreviventes.