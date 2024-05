A musicista Valéria Lobato Moreira, diretora da Escola Teclado’s, conclama a comunidade para aumentar a plateia do auditório do Colégio São José. Tudo por conta da realização do 3º Festival Musical Talentos de Caxias do Sul, agendado para o dia 6 de setembro. O animado elenco de jurados e professores comunicam que as inscrições seguem abertas até o dia 10 de maio pelo @escolateclados, no Instagram. A seleção de performances durante a fase inicial do festival está programada para os dias 4 e 5 de julho. Em tempo: antes, dia 27 de junho, às 19h30min, no Teatro Pedro Parenti da Casa da Cultura, Valéria apresentará o espetáculo Musical das Décadas.