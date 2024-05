A experienciadora têxtil e professora do curso de Moda da UCS, Tatiana Laschuk convoca os acadêmicos, designers e estilistas para participar da extensão de Moda e Criatividade que ela propõe ao vespertino das quintas-feiras, no Campus 8, entre 16 de maio e 11 de junho. Com o objetivo de introduzir os alunos ao universo de descobertas do setor por meio de práticas sensoriais, Tatiana abordará temas essenciais para estimular o pensamento e a inspiração com uma visão mais sustentável. A programação que pode ser conferida pelo @moda.ucs, no Instagram, incluirá o exercício de técnicas manuais de desenvolvimento de estampas e texturas, harmonia de cores e croquis.