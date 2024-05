A oncologista Janaina Brollo engatou a semana vibrando com mais um feito do marido, o médico mastologista Maximiliano Cassilha Kneubil. Tudo por conta do convite que ele acaba de receber para proferir uma palestra sobre a especialidade durante o Brazilian Breast Cancer Symposium 2024. Entre os dias 16 e 18, Kneubil desembarcará em Brasília, na Capital Federal, para enriquecer com bagagem extra de conhecimento o maior evento de pesquisa em câncer de mama da América Latina.