Uma mistura de cultura com foco nos ritmos brasileiros embalará mais uma edição da Noite de Boteco do Recreio da Juventude. O sertanejo, o samba e o pagode serão responsáveis pela atmosfera da festa que movimentará o sábado, dia 20, a partir das 20h, na sede social do clube. Para encerrar a noite, a direção da agremiação convocou o grupo Santo Pagode, que subirá ao palco para apresentar um repertório com sucessos do gênero.