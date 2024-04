Apaixonado pela atmosfera de Buenos Aires com seus cenários históricos, a moda e a música, o caxiense Diogo Oliboni voltará a soltar sua voz com um repertório inspirado na cultura dos hermanos argentinos. Ele protagonizará mais uma edição de sua já conhecida Noite Porteña, dia 27 deste mês, um sábado. A proposta do cantor multitarefas é temática com direito a menu de empanadas tradicionais harmonizadas com vinhos e será enfatizada com espetáculo de tango. A função é um estímulo para quem deseja conferir a agenda que promete movimentar o Centro de Eventos Quinta São Luiz, nos domínios da Avenida Independência.