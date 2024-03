A série Histórias Inspiradoras retornará ao palco da CIC Caxias do Sul. Na próxima segunda-feira, Dona Nilva Randon, mãe, avó e conselheira, compartilhará passagens de sua trajetória durante os 75 anos de atuação na empresa da família. Aos 89 anos, Nilva também discorrerá sobre ações de voluntariado que realizou ao longo de mais de quatro décadas, o que inclui a presidência do Banco da Mulher de Caxias do Sul.