Irmanados cultural e historicamente, há 150 anos, Rio Grande do Sul e Itália reafirmaram a parceria durante a segunda edição do Italian Design Day, que lotou, segunda-feira à tarde, o auditório da CIC Caxias do Sul. A proposta reuniu dois dos principais representantes do autêntico design italiano da atualidade: o arquiteto Paolo Trevisan, do icônico estúdio Pininfarina, e a designer Sara Ricciardi, diretora de Arte da cadeia de hotéis cinco estrelas Starhotels. A programação foi promovida pelo Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, com o apoio inconteste do Cônsul Honorário Italiano em Caxias do Sul, Gelson Castellan, CIC Caxias e das empresas ítalo-brasileiras Florense e Trento. Na plateia, mais de 400 pessoas, entre profissionais e acadêmicos de arquitetura, design e decoração, acompanharam a temática dos palestrantes convidados do IDD-RS focada na inclusão, inovação e sustentabilidade.