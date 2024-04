A debutante Betina Madalozzo da Costa, filha dos médicos Alexandre da Costa e Fabíola Madalozzo da Costa, celebrou a passagem de seus 15 anos, em festa, sábado, dia 23. O esperado encontro social ao redor da bela aniversariante que, na ocasião, vestia um look assinado pela estilista Ana Dotto, ocupou o Palacete Eberle com a gastronomia do chef William Silva. O DJ Vini Fantin foi convocado para causar com sua setlist e encantar a ala jovem que foi abraçar Betina. O tema da recepção, The New Era, foi inspirado no repertório da cantora Taylor Swift, de quem a aniversariante é fã e o décor em tons de azul e prata contou com layout de Eduardo Scalcon e Tiago Boeira Nunes.