Os conhecidos colecionadores de arte José Antônio Martins e Hieldis Severo Martins emprestaram expressivas assinaturas de seu acervo para a exposição “Sacro”, que ganhou vernissage, quinta-feira, dia 4, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. A coleção de peças com temáticas religiosas foi escolhida por Hieldis em conjunto com a curadoria de Ademar Roberto Sebben. A mostra que permanece em exibição até o dia 27, conta com expografia pela arquiteta Marcele Muraro.