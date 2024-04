O designer de moda paulista Walter Rodrigues, há muito radicado caxiense, voltou a protagonizar na noite da última terça-feira, com as atenções de José Nogueira de Camargo Filho e da pesquisadora Bernardete Venzon, um vernissage. Desta vez, ao redor da exposição Vestidos Contam Histórias, aberta para visitação até o dia 18, no Campus 8. Por estes dias, Walter exibe releituras das criações que fizeram parte de momentos importantes na carreira dele com a visão criativa de cinco egressos do curso de Moda da UCS, Bruna Zeni, Cassiano Falcão, Felipe Pereira da Silva, João Luís Rockenbach e Patrícia Klein Framento.