Com produção orquestrada sob a batuta dos diretores da PGE, Alan Siqueira e Bruno Vaz, a 12ª edição do Carnaval do Bloco da Velha concentrou 70 mil foliões, domingo, no entorno da Maesa. Trabalharam para, mais uma vez, superar as expectativas dos criadores do projeto, Germano Weirich e os manos Guilherme e Marion Martinato que ainda colecionam elogios pelo êxito da organização da festa consagrada como a maior expressão de ritmos brasileiros e que, desde o ano passado, integra o Calendário Oficial de Eventos do Município, proposto pelo vereador Felipe Gremelmaier, que aplaudiu de camarote. A banda do Bloco, na voz da cantora Bruna Balbinot e liderada por Dan Ferretti, fez brincar ao vivo o numeroso público. O elenco de fôlego compartilhou a cena com o repertório do DJ Jorge “Mono” de Jesus e com a presença da Bastiana, personagem bem-humorada vivida pelo ator Davi Souza, enquanto os dançarinos do Time Dance Tudo, liderado por Rodrigo Scherer sacudiu palco e plateia.