O ator caxiense Davi Souza, conhecido por suas diversas personas, incluindo a icônica “Bastiana das Dores”, estará mais uma vez abrilhantando o Bloco da Velha, o maior carnaval de rua da Serra gaúcha. Há 12 anos, ele incorpora essa figura irreverente, inspirada em uma benzedeira local. A performance do ator que irá à cena neste domingo homenageará a Bahia, e o figurino da Bastiana refletirá o axé e o samba de roda. Davi, que é também professor de teatro, ilustra a alegria e a diversão do Bloco. A personagem Bastiana promete uma festa animada, convocando todos a celebrarem o carnaval que terá QG no entorno da antiga Maesa.