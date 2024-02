Os médicos caxienses Fernanda Ronchetti, Vinicius Lain e Luciano Neto Santos conselheiros do Cremers, entidade presidida por Eduardo Neubarth Trindade, promoverão a 1ª edição do Cremers Convida. Com a chancela de Trindade, recepcionarão o ex-governador do RS, o caxiense Germano Rigotto, dia 21, às 18h, para uma palestra sobre os impactos da reforma tributária na área médica, que ocupará o auditório da instituição, na capital.