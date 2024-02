Rosana Menegotto, presidente do Projeto Mão Amiga, está empenhada em convocar a adesão da comunidade para realizar com êxito a 12ª edição do Piquenique Solidário em prol da entidade socioassistencial. A tradicional proposta, idealizada por Fulvia Stedile Angeli Gazola e Daniela Fiorese Lucchese, já tem data marcada para o dia 24 de março, entre 15h e 18h. O encontro filantrópico ocupará os jardins do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva, durante uma tarde pautada na benemerência e nos sabores da vida. No perfil @maoamigacaxias, o leitor poderá conhecer os pontos de aquisição dos ingressos.