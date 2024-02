Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, realiza uma intensa agenda filantrópica e social em prol aos atendidos pela entidade. Está na condução do 1º Desfile Solidário, programado para 20 de março e a organização do jantar de 40 anos de fundação da instituição. As voluntárias anunciam que as inscrições para o concurso de escolha da Glamour Girl Caxias do Sul 2024 abrirão oficialmente na próxima segunda-feira, 19 e as aspirantes ao título, atualmente defendido por Maria Carolina Pezzi Zambiazi, serão apresentadas na noite de 3 de julho.