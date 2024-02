Embalado por notas sutis de desafio, Gustavo Venz Lanzarin, 25 anos, filho de Antonio Marcos Lanzarin e Maria de Fátima Venz, nascido sob o sol do signo de Escorpião, tece uma jornada que transcende as expectativas, que entrelaça a dança e a psicologia, revelando uma profunda conexão com o universo das artes desde a infância. Gustavo é fascinado pela vida, iniciou sua trajetória na Escola Estadual de Ensino Fundamental Matteo Gianella, enfrentando o preconceito que, por vezes, envolvia seu interesse pela dança.