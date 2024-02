O fim do ano passado e o início deste foram um divisor de águas na jornada profissional e na vida pessoal de Sandra Cavalheiro Dall'Onder. Primeiro, por ter retornado à terrinha natal e ao convívio mais próximo da família, das amizades e de ter instaurado sua bandeira Brasil-Itália (que pode ser conferida pelo @dallondersandra). Depois, pelo orgulho de ter aplaudido o feito do filho Pedro Henrique, formado em Psicologia, no dia 13 de janeiro. Caxiense raiz, a filha de Glacir Dall’Onder (in memoriam) e Vera Cavalheiro Dall’Onder é graduada em Jornalismo e teve uma infância de aventuras lúdicas com amigos que faziam de sua casa um QG. Dona de uma trajetória inspirada por personagens libertários, a tradutora e intérprete pública destaca, hoje, sua admiração pelo ativista indiano Mahatma Ghandi e Ann Cotton, filantropa galesa e reconhecida por seus serviços à educação de mulheres jovens na África.