Este ano é um marco na jornada de Edson Paulo Theodoro da Rosa, filho de Heraclydes Conceição da Rosa (in memoriam) e Erony José Theodoro da Rosa, caxiense, conhecido por suas notáveis vivências na formação de uma família afetiva, na religião, na política, no setor urbano e na educação. Desta vez, a evidência sobre ele se dá pela chegada de seus 60 anos, que celebrará com efeito no dia 22 de junho. Casado há 35 anos com Marivane Bonatto da Rosa com quem tem três filhas: Jéssica Bonatto da Rosa Paris, 32, Sara Bonatto da Rosa, 26, e Isadora Bonatto da Rosa, 23, Edson é avô coruja de Alice da Rosa Paris, a menina de quatro anos que faz seus dias mais lúdicos e vibrantes, e é reconhecido pelos amigos como um cozinheiro diletante e de mão cheia. Formado em Ciências Contábeis e com especialização em Administração em Marketing, pela UCS, foi vereador reeleito e até presidiu a Câmara Municipal. Atuou na Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação e, atualmente, é Secretário da Educação. Há 40 anos, divide seu tempo como membro do movimento Emaús, da Diocese de Caxias do Sul. Saiba mais sobre o canceriano raiz, que tem na família sua devoção.