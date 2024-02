Dona de um currículo estrelado a caxiense Luciana Ribeiro Chalela, filha de Aziz Chalela (in memoriam) e Eunice Terezinha Ribeiro Chalela, traça uma história marcante de aprendizado que se iniciou na infância, época em que seu pai se valia de uma caixa de fósforos para introduzi-la no universo dos números. Ela cresceu em uma família de intelectuais, o que a motivou, adulta, a buscar um PhD na área de administração de empresas. Sua afinidade pela organização no trabalho contrasta com sua vida pessoal, na qual não se considera uma boa fisionomista e prefere as planilhas. A gestão patrimonial é sua especialidade, unindo estratégia e finanças como um guia para os objetivos. Suas notas incluem graduação em Administração de Empresas e mestrado em Administração da Inovação e Competitividade, ambas pela UCS, MBA em Finanças e doutorado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, seguido por um intercâmbio na Espanha.