O Carnaval em Caxias do Sul cativou os foliões plantonistas com uma atmosfera efervescente e cheia de vivacidade. As ruas ganharam vida com blocos animados, ressaltando a alegria e a diversidade que marcam a festa. A comunidade da Serra gaúcha entregou-se ao espírito carnavalesco nos Blocos da Velha, Bloco da Ovelha, Bloquinho Ovelha Negra e no Carnavale, no Vale dos Vinhedos. O sucesso dessa celebração transformou as ruas em palco para a diversão.