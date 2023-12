Ao longo da vida, Oidi Luiz Galeti, 58 anos, desfrutou da energia vibrante da juventude, quando as descobertas e as múltiplas possibilidades preenchiam seus dias. Para ele, esse período foi marcado pela liberdade de explorar novos caminhos. No entanto, ao vislumbrar a terceira idade, percebe que a paz de espírito se tornou a essência mais valiosa, caracterizada pela plenitude reconfortante.