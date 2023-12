Marcele Troian Pulita nasceu e cresceu em um ambiente criativo, especialmente musical, por conta da atuação de seus pais, Tales Luís Pulita e Marta Troian Pulita, relevantes nomes na área fonográfica, nos idos anos. Sua infância foi norteada pelo contato com expoentes da música nacional e internacional como Shakira e Mercedes Sosa (1935-2009), esta que a embalou em seus braços, e da banda Mamonas Assassinas com quem conviveu na adolescência na companhia de suas irmãs, Angélica e Juliana Troian Pulita. Um de seus tios maternos, Antônio Carlos Troian, o Carlão, da hoje extinta, Palco 1, também referência na área, é reconhecido produtor de shows em todo o país. Essas vivências foram determinantes na escolha profissional de Marcele, que atualmente brilha na condução de festividades sociais, corporativas e de entretenimento. Ela acompanhou desde cedo o fazer profissional de seu tio paterno, João Pulita, que protagonizou como linha de frente grandes celebrações, não apenas no âmbito local, mas também rompendo fronteiras.