Nascida sob o signo de Áries, Vanessa Koza da Silva encontrou seu equilíbrio na espiritualidade e na simplicidade. Graduada em Comércio Exterior na UCS, e com um curso CELTA de Cambridge em 2006, Vanessa trilhou um caminho promissor como professora de inglês e trocou o ensino do idioma pela paixão descoberta na tenra infância entre suas lembranças favoritas, mexer nas amostras de batons e perfumes de sua mãe, admirando os produtos e as possibilidades que eles proporcionavam. Ela cresceu em um ambiente que mesclava tradições e glamour, influenciada pelo sucesso de sua mãe, Wanda Koza da Silva, consultora de beleza, e pela disciplina de seu pai, Ulisses Paulo da Silva, à época profissional da área de exportação de Móveis Florense, hoje, ambos aposentados.