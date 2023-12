O multitarefas Fabiano Knopp, 48 anos, fotógrafo, influenciador digital, modelo e ator que contabiliza em seu currículo dois filmes, o Primum, produzido pela Foco 3 Produções, e QBBD, da Índios Produtora. Depois de um ano intenso, a vida do filho de Luiz Carlos Knopp e Maria Gorete Knopp, celebra as conquistas. Neste resgate, ele revela que mergulhou de cabeça nos múltiplos afazeres, inclusive como terapeuta reikiano, emanando energia de sua espiritualidade, autoconhecimento e gratidão. Neste fim de semana Véspera de Natal, Fabiano encerra o ciclo que o envolveu na estação, sua jornada na magia do Natal se deve por ter interpretado uma versão jovial do bom velhinho, em lares e endereços comerciais, personagem que ele diz ser um prazer interpretar, em especial quando o diálogo é estabelecido diretamente com os petizes, fazendo com que cada encontro seja memorável. Fabiano credita esse feito pela relação amorosa que cultivou desde sempre com suas filhas, Sofia Negri Knopp (in memoriam) e Giulia Camargo Knopp, 23 anos. Sobre sua curiosa versão Papai Noel, diz: