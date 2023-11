O último sábado, 11, foi reservado para um afinado grupo de personalidades celebrar os 25 anos de casamento dos queridos Jaqueline Concer Martins e Alberto Martins em encontro norteado de amor e cumplicidade. Agora com as atenções dos filhos Lara Corina e Pedro Arthur Concer Martins, retornaram aos salões do Sky Samuara Hotel para brindar as Bodas de Prata em uma festividade pautada em declarações afetivas de Jaque & Bebeto, dos filhos e da mãe dele, Hieldis Severo Martins, música boa, e amigos de longa data reunidos.