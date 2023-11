O sábado, dia 11, será de celebração ao redor de Jaqueline Concer Martins e Alberto Martins. Tudo por conta de seus 25 anos de casamento, durante festividade pautada na cumplicidade e no amor, que ocupará os salões do Sky Samuara Hotel. Jaque e Bebeto recepcionarão familiares e amigos com as honras dos filhos Pedro e Lara Concer Martins.