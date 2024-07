O melhor está por vir

A leitura de um livro acerca das grandes apresentações do TED, conhecida plataforma virtual onde os convidados falam durante dezoito minutos de um tema de sua escolha, me fez refletir sobre um assunto relevante. A primeira vez que recebemos um “não”, costumamos ficar paralisados. Um sentimento de vulnerabilidade toma conta de nós. Na maioria das vezes, desistimos do intento. Somos tomados pela sensação de haver pouco a se fazer e nos recolhemos, com um gosto de frustração impregnando tudo ao redor. Mas as negativas nem sempre precisam ter esse significado. Podem estar ligadas a intenções alheias a nós. O simples fato de se enviar, por exemplo, uma proposta na hora errada, pode explicar o porquê disso. Os temerosos recuam frente a qualquer decepção. Porém, se temos uma alma bem formada e praticamos a resiliência, a aptidão de persistir se manifestará. Eis aqui a diferença entre o sucesso e a derrota. Somos seres impulsivos e podemos nos surpreender incapazes de insistir depois de uma oportunidade perdida. Fazer um revisionismo maduro pode nos levar a resultados mais adequados.