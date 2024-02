Alguém recorda de queixa tão repetida como esta? Mal iniciamos uma conversa e lá vem ela, soberana, indicando uma condição que a todos incomoda. Detalhe: dizemos isso com certo orgulho disfarçado, sugerindo um sinal de distinção, merecedor de elogios. Leia-se: acontece por sermos comprometidos, trabalharmos em excesso, etc. Há na voz um tom de lamento. Entretanto, se atentarmos às sutilezas, vamos encontrar algo reforçando a ideia de que nos cremos indispensáveis. Sobram poucas horas, pois sou primordial. Até onde eu saiba, temos à disposição, indiscriminadamente, vinte e quatro horas por dia. Se as estamos gastando bem, é coisa diversa. Na maioria dos casos, é simples questão de escolha.