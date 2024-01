Durante a maior parte da história da humanidade, homens e mulheres padeceram com escassez de alimentos, ausência de saneamento básico, sem os cuidados mínimos para tratar de sua saúde. As grandes cidades eram celeiros para a transmissão de todo tipo de doenças. A morte pairava em cada esquina, dada a violência das relações no cotidiano. A noção de dignidade e respeito para com o outro precisava ser imposta através de sermões pregados pelos representantes da religião, sobretudo o cristianismo. Fomos nos libertando num processo gradativo e estabelecemos alguns princípios civilizacionais que estão na base das democracias, assim como as conhecemos hoje. Porém, na esteira dessa evolução, muito se perdeu. Antes, a precariedade estava presente no universo de quase toda a população. Agora surpreendemo-nos abarrotados de ofertas. Adoecemos por excesso, como se a mente tivesse dificuldade em dar conta de tanta demanda.