Esta frase sempre me pareceu duvidosa e evito proferi-la. Quando alguém se vale dela é porque está ensaiando dizer algo além da fronteira do tolerado socialmente. Refiro-me à delicadeza que tem de estar presente em todo relacionamento, seja de ordem coletiva ou mais íntima. Se fôssemos nos exprimir no limite da autenticidade, provavelmente teríamos raros amigos. Com a família, vamos convir, ultrapassamos o permitido e os estragos são múltiplos. É preciso polimento para não ferir suscetibilidades. Contornar aqui e ali momentos desagradáveis, através de gestos sutis e palavras idem. Você já deve ter ouvido a famosa sentença: “Cheguei a tal idade e agora me dou o direito de falar o que desejo.” Errado. Considerando a maturidade como uma aliada para despertar o bom senso, somos convidados a ponderar sobre as afirmações utilizadas, vendo os demais como seres propensos a se magoar tanto quanto nós. Independe da faixa etária, pois estamos nos referindo à sensibilidade.