Deslize suavemente pela vida. Na medida do possível, afaste-se de confrontos. Estabeleça relacionamentos sólidos. Repito para mim estes preceitos ao constatar como andamos queixosos. Deparo-me com pessoas que, logo após me cumprimentarem, desfiam um rosário de lamúrias, passando pelo tempo, a economia, a superficialidade dos afetos. Mas estaremos mesmo imersos em uma época de prevalência da leviandade? Recuso-me a acreditar.