Você crê ser livre por poder optar entre uma quantidade imensa de ofertas – de ordem material, sexual e afetiva. Para os antigos pensadores, sobretudo os estoicos, nada mais enganoso. A isso chamavam de escravidão emocional. Eles entendiam que, quando precisamos satisfazer nossos desejos através de um objeto exterior, estabelecemos um vínculo de dependência para encontrar a saciedade. O que conta realmente pertence à categoria do privado, do íntimo. As conexões mais verdadeiras são acordadas de dentro para fora. E, se temos a necessidade da aceitação do outro, criamos uma dependência que vai se retroalimentando. Ou seja, perdemos todo o controle quando somos afetados pelas paixões. É árduo olhar para as inúmeras possibilidades externas e reconhecê-las como armadilhas a impedir o refinamento do espírito. Qual a alternativa diante de tal constatação? Comprometer-se com vontade, despendendo energia na aquisição de sabedoria e crescimento pessoal.