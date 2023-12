Há um desconforto quase generalizado em relação à época atual. Encontro inúmeras pessoas pondo uma lupa somente em seus aspectos negativos. Dizem, com ar de desalento, sentirem-se totalmente despreparadas para viver. Reclamam disso e daquilo. Sem estudar a trajetória da evolução humana, creem estar imersos em uma realidade assustadora e inédita. Inclino-me a discordar radicalmente, baseado na certeza de estarmos nos repetindo. Cada um de nós foi e sempre será uma potencialidade pendendo ora para o bem, ora para o mal. Em tempos idos, a dificuldade de comunicação entre quem habitava espaços distintos reduzia a percepção clara dos acontecimentos, então restritos à sua comunidade. Tudo ficava limitado a um pequeno núcleo. As notícias do mundo eram vagas e o falso entendimento de recorrência dava o tom.