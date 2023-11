Você seleciona as pessoas com as quais convive? Presta atenção em seus comportamentos? Particularmente, estou cada vez mais inclinado a examinar com cuidado as minhas amizades. E por uma nobre razão: elas determinam, de maneira que nem sempre conseguimos avaliar, a forma como vemos a realidade – suas opiniões afetam as nossas. Tudo isso acontece lentamente e com graus de sutileza despercebida.