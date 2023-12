“A elegância é a arte de não se fazer notar aliada ao cuidado sutil de se deixar distinguir”, disse o poeta francês Paul Valéry. Penso nesta frase ao refletir sobre alguns comportamentos que venho testemunhando. Pessoas deixando de respeitar o silêncio do outro, invadindo tudo com suas intermináveis opiniões. Como é agradável deparar-se com alguém discreto, aproximando-se de nós mansamente, sem nenhuma estridência! É apaziguante e instaura o desejo de estar ao seu lado por longo tempo. Ao contrário, se somos atropelados por quem pretende apenas se sobressair a qualquer custo, provoca um cansaço antecipado, pois o exibicionismo é a vertente mais vistosa da falta de educação. A desculpa que dão para tal atitude? Ocupar o seu espaço no mundo, caso contrário o farão em seu lugar. Está longe de ser verdade. Recordamos de quem opta pela suavidade como um modo de ser. O que berra costuma ser incômodo. Os bem-nascidos (sem relação com posição social ou conta bancária) entregam primeiro o seu sorriso, perguntam como estamos e só depois relatam algo de si. Quando o fazem.