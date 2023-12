Sim, é uma receita infalível, como já sabido. Basta observar o que acontece no início de um namoro. Se um age de maneira blasé, deixa de responder alguma mensagem, demonstrando pouco seus sentimentos, a chance de ganhar a partida aumenta. Na juventude, tive mais frustrações do que sucessos nas investidas do gênero. Se gostasse, eu expressava. Inúmeras vezes. Deviam achar uma chatice, pois sempre acabava sendo preterido. Ainda hoje, agora com os meus amigos, jamais me furto de falar o quão importantes são. E abraço, e os cubro com palavras de afeto. A eles dedico uma fidelidade canina. Tem funcionado bem. Porém, se por acaso precisasse buscar um novo relacionamento, fracassaria na certa. Evitando as generalizações, pode-se dizer: uns dez por cento se interessam por quem é só love. Será uma condição genética herdada de nossos ancestrais? Com qual objetivo? Difícil afirmar. Fiquei mais velho e, com sinceridade, acho cansativo simular um teatro para esconder as reais emoções. Meu talento é escasso nesta área. Prefiro apostar na honestidade.