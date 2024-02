Tenho me deparado, ao longo da vida, com pessoas dotadas de louvável sensibilidade. São o sal da terra em uma época tomada pelo narcisismo. O respiro necessário para irmos em frente imbuídos de esperança. Olho para elas e lhes destino minha admiração. Os filósofos estoicos ensinaram a buscar um modelo de ser humano e admirar seu exemplo de retidão e conduta ética. Provavelmente nunca alcançaremos o ideal preconizado, mas tê-lo como referência mostra como é possível alçar-se além de si mesmo. Esse é o trabalho a ser realizado: ultrapassar certos limites em prol de maior elevação espiritual. Refletir para ver o que nos move e se realmente vale a pena. Estamos sendo dominados pelo ego? Almejamos incessantemente o poder? Perguntas a serem feitas repetidamente até nos depararmos com um sólido projeto pautado pela correção moral. Distraídos e mergulhados no supérfluo, abraçamos propósitos destituídos de mérito.