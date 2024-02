Gosto muito de ficar sozinho. Gosto muito de estar com as pessoas. Acredite, as duas afirmações não se contradizem. É característico do ser humano surpreender-se neste movimento pendular. O desejo de se apartar dos grupos faz parte da nossa condição, pois nos permite estabelecer uma conexão com a realidade subjetiva e os anseios mais íntimos. Entretanto, a presença alheia é uma rica experiência a que devemos aspirar. Precisamos nos vincular aos seres para ter perspectivas variadas. Reafirmar as mesmas crenças com veemência é limitador; melhor é absorver conceitos diversos para obter novas visões sobre o que é essencial para conduzir de modo saudável os relacionamentos.