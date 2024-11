Quando começam as duplicações das rodovias  concedidas na Serra Gaúcha previstas para o segundo ano de contrato?

Uma colisão frontal na RS-122, no Km 77, no trecho urbano da Rota do Sol (foto), nesta segunda-feira (4/11), em Caxias do Sul, deixou três pessoas feridas, uma delas com gravidade. Foi em local de pista simples, o que chama atenção para o fato de que o acidente ocorreu em trecho concedido, e mais, com previsão contratual de início de duplicação no segundo ano da concessão – este ano de 2024, portanto. Há um pleito da concessionária, que conta com a compreensão do poder concedente, o Estado, de um cronograma mais flexível para as obras previstas em contrato devido aos eventos climáticos e seus prejuízos.