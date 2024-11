Caxias do Sul não pode ficar sem o Quindim

O surpreendente pedido de desocupação, em prazo curtíssimo, do espaço locado que atualmente acolhe a sede do Instituto de Leitura Quindim coloca para a cidade – poder público e apoio privado – a tarefa intransferível de encontrar uma fórmula para manter o funcionamento da entidade, essencial por oferecer biblioteca e oportunidade de acesso à literatura infantil em Caxias do Sul. Para isso, sem perda de tempo, como se impunha, por intervenção do prefeito Adiló, a secretária de Cultura, Cristina Calcagnotto, conversou nesta terça-feira com o presidente do instituto, Volnei Canônica, alinhando o interesse de uma parceria (na foto acima).