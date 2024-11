Enquanto desocupa sede no centro de Caxias do Sul, Instituto de Leitura Quindim pode ter parceria com a prefeitura para seguir atuando 

Dez anos e 55 mil livros emprestados depois, o Instituto de Leitura Quindim começa a dar adeus à sua sede no centro comercial Pátio Eberle, na Rua Sinimbu, tendo seu futuro incerto. Após a empresa que administra o prédio pedir repentinamente a devolução da sala, com prazo de 30 dias para a saída, o idealizador e presidente do Quindim, Volnei Canonica, prioriza a desocupação e o cancelamento dos eventos marcados para o local até o fim do ano. Ao mesmo tempo, porém, já iniciou a busca por apoio para manter vivo o sonho de democratizar o acesso à literatura infantil em Caxias do Sul e na região, mesmo que em novo endereço.