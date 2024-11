Ação em Caxias do Sul busca conscientizar sobre o diabetes tipo 1 neste sábado

A segunda edição do Doce Novembro - Um encontro de conhecimento, cultura e diversão ocorre neste sábado (9), em Caxias do Sul. A ação, uma parceria entre o Instituto de Leitura Quindim com o grupo Gotas de Vida, está marcada para começar às 14h na sede do Instituto (Rua Sinimbu, 1.670, 6º andar, Centro), no Pátio Eberle, e tem como objetivo promover o conhecimento e a conscientização sobre o diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Apesar do anúncio do fechamento da sede física do Instituto Quindim, o evento está confirmado no local.