Os avanços na tecnologia médica têm oferecido novas esperanças para pacientes com diabetes, especialmente crianças e adolescentes, que frequentemente enfrentam desafios no gerenciamento dessa condição. Entre esses avanços, os sensores de glicose destacam-se como uma ferramenta importante no controle da glicemia (nível de açúcar no sangue), melhorando significativamente a qualidade de vida dos jovens com diabetes mellitus tipo 1 (DM1).