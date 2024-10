Ex-secretário de Adiló desfilia-se do PSDB de Caxias e presidente do partido vê "jogada orquestrada com adversários"

Movimentou o ambiente político no fim de semana postagem do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Governo Adiló, Élvio Gianni, que concorreu a vereador, mas não se elegeu, em que pede desfiliação do PSDB de Caxias do Sul. “Os apoios com os partidos de esquerda, em especial PCdoB e PT, ferem os meus princípios”, escreveu ele na carta de desfiliação.