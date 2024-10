Na semana decisiva, há voto suficiente para decidir a eleição para prefeitura de Caxias do Sul

A eleição em segundo turno para a prefeitura de Caxias do Sul, no próximo domingo (27/10), vai oferecer resposta a um tira-teima, se é válido ou não um preceito muito invocado em períodos eleitorais: os apoios de partidos se traduzem em transferência de votos? Sim ou não? Nos últimos dias, PCdoB, PV, PT, MDB, PSD e PRTB anunciaram apoio à candidatura de Adiló Didomenico (veja abaixo sobre os anúncios de PRTB e PSD). Já a chapa liderada por Maurício Scalco (PL) não ampliou a base partidária. A aliança se dá entre PL, PP, Novo e Podemos, sem o ingresso de algum novo partido. O discurso é centrar o esforço na conquista de pessoas, dos eleitores que não estão satisfeitos com a cidade e querem uma mudança para Caxias do Sul.